Le vendite di auto sportive americane stanno soffrendo

Nonostante Ford e Chevrolet offrano versioni affilate e raffinate delle loro storiche auto sportive Corvette e Mustang, le vendite finora nel 2025 sono diminuite solo rispetto allo scorso anno. Lo riporta Motor1, che ha confrontato i dati di vendita nello stesso periodo del 2024 e del 2025.

"Nel settore automobilistico, la prima settimana di ottobre significa dati sulle vendite del terzo trimestre della maggior parte delle case automobilistiche. Questo ci dà una buona occhiata a come si vendono le auto mentre superiamo la soglia del 75% nel 2025. Abbiamo deciso di concentrarci sui modelli per appassionati sotto i 100.000 dollari, in questo periodo di transizione disordinata verso l'elettrificazione, le tariffe, l'incertezza economica, la stagnazione dei salari e dell'inflazione e l'allentamento degli standard di risparmio di carburante e di emissioni negli Stati Uniti. In altre parole: è un brutto momento per le auto ad alte prestazioni e i dati lo confermano. Abbiamo esaminato le vendite di modelli ad alte prestazioni fino a settembre di quest'anno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, e quasi tutti sono in calo".

Chevrolet Corvette:

2025: 17,718

2024: 25,711

Dodge EV-Charger (rispetto a Charger/Challenger nel 2024)

2025: 8,943

2024: 56,764

Ford Mustang:

2025: 32,818

2024: 36,485