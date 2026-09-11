Le vendite di dischi rappresentano, secondo quanto riportato, circa il 35% di tutte le recenti esclusive PlayStation 5

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Quando Sony ha annunciato la decisione di abbandonare la produzione di dischi fisici per i prossimi giochi PlayStation 5, una decisione che entrerà in vigore a gennaio 2028, ha causato un tumulto in gran parte della community, anche se sembrava che la decisione sarebbe stata in arrivo a un certo punto, considerando il mercato digitale sempre più vasto.

Tuttavia, forse Sony ha anticipato un po' questa decisione, poiché in un nuovo rapporto di Alinea Analytics, la suddivisione dei ricavi per i giochi Sony first-party dal 2022 è stata condivisa, con i dati che rivelano che tutti i progetti tranne uno hanno venduto tra il 32% e il 47% delle copie tramite supporto fisico.

Il rapporto menziona sette giochi e mette in evidenza sia il divario fisico-digitale sia il ricavo complessivo. Puoi vedere l'intera gamma riassunta qui sotto.



Marvel's Spider-Man 2 - 65% digitale, 35% fisico, 1,2 miliardi di dollari di ricavi



Ghost of Yotei - 62,4% digitale, 37,6% fisico, ricavi di 400 milioni di dollari



Astro Bot - 53,2% digitale, 46,8% fisico, ricavi 275 milioni di dollari



Helldivers II - 91,7% digitale, 8,3% fisico, ricavi di 235 milioni di dollari



Stellar Blade - 56,7% digitale, 43,3% fisico, 185 milioni di dollari di ricavi



Rise of the Ronin - 67,7% digitale, 32,3% fisico, ricavi di 152 milioni di dollari



Death Stranding 2: On the Beach - 58,2% digitale, 41,8% fisico, 129 milioni di dollari di ricavi



Sebbene questo sembri certamente incoraggiante per i supporti fisici, non tiene conto dell'impatto che la produzione e la distribuzione hanno, due aree in cui il digitale può quasi completamente evitare e quindi portare a ricavi più elevati.

Pensi che abbia preso troppo presto il passo indietro dai supporti fisici?