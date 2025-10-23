Le vendite di PlayStation 5 hanno superato le vendite totali di PlayStation 3 negli Stati Uniti

HQ

L'analista di Circana Mat Piscatella ha monitorato le vendite di giochi negli Stati Uniti più a lungo di chiunque altro e ha una visione quasi completa di tutte le cifre. Per chi vuole i dati completi, ovviamente costa, ma ogni mese condivide informazioni aggregate e grafici.

Ieri è stato il momento di presentare tutti i dati di settembre e, in relazione a ciò, aveva una piccola sorpresa in più da offrire. Si scopre che PlayStation 5 ha raggiunto un traguardo spettacolare durante il mese: "PlayStation 5 ha ora superato la PlayStation 3 in base installata a vita".

La PlayStation 3 è la console normale più venduta di Sony fino ad oggi, vendendo solo poco più della metà delle unità del suo predecessore, la PlayStation 2, probabilmente a causa della forte concorrenza della Xbox 360, con cui è stata testa a testa per tutta la generazione, così come della popolarissima Wii.

La console è stata rilasciata nel 2006 e sostituita nel 2013 dalla PlayStation 4, ma ovviamente ha continuato a essere venduta per alcuni anni dopo. Anche se la PlayStation 5 non è ancora sul mercato da cinque anni interi, ha già superato il suo membro più anziano della famiglia. Impressionante e ben meritato.