Le vendite di processori sono quasi dimezzate a causa dell'aumento vertiginoso dei prezzi della RAM e dei NAND

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Non sono solo le schede grafiche a diventare un oggetto di lusso—ora l'intero mercato PC inizia a mostrare segni di tensione. Questo secondo i dati di Amazon negli Stati Uniti, che indicano che le vendite di processori sono crollate del 47% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, in quello che si può descrivere come l'inizio di un crollo per l'industria dei PC.

Il rapporto afferma che:

"In effetti, negli ultimi tre mesi, Amazon US ha venduto il 47% dei processori—poco meno della metà—rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Anche se le statistiche di Amazon non sono state monitorate da molto tempo e sono state piuttosto incoerenti, soprattutto all'inizio, questa discrepanza è ora piuttosto evidente"

Il colpevole, ovviamente, è l'aumento vertiginoso dei prezzi di RAM e NAND, che in molti luoghi è aumentato di diverse centinaia di percento. Una situazione completamente insostenibile per chi vuole costruire computer, dove memoria e memoria ora costano molte volte di più rispetto ad altri componenti. Non sorprende quindi che le persone si aggrappino sempre di più a ciò che già possiedono, guardando a componenti più vecchi o semplicemente ignorando del tutto gli aggiornamenti.

In breve, le versioni economiche sono diventate la nuova norma, una tendenza riflessa nel fatto che molti processori più vecchi sono diventati i più popolari nei negozi di tutto il mondo. In altre parole, il boom dell'IA continua a soffocare il mercato hardware consumer e, secondo diversi analisti, questa situazione purtroppo persisterà—e potrebbe persino peggiorare.