Le vendite di Renault EV aumentano del 72% su base annua in Europa

Quando i veicoli elettrici hanno iniziato a circolare sulla scena globale, erano considerati proibitivamente costosi da molti, ma col passare del tempo sono entrate sul mercato opzioni più accessibili, inclusa la molto fortunata 5 di Renault.

La Renault 5 è stata lanciata nel 2024 e, nel corso del 2025, le vendite complessive di veicoli elettrici di Renault sono aumentate di un impressionante 72% a seguito di questo lancio specifico di modello. Questi sono numeri europei, ma anche i numeri complessivi di Renault sono aumentati del 12% a livello globale.

Questo significa che Renault si stabilizza al secondo posto subito dopo Volkswagen per quanto riguarda i veicoli elettrici venduti nel 2025 in Europa, e sembra che la prossima Twingo elettrica, che punta a un prezzo inferiore a €20.000, migliori ulteriormente le prestazioni del marchio.

Nonostante ciò, quest'anno arriverà anche Megane E-Tech rivista.