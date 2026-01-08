Le vendite di Tesla in Europa sono drasticamente diminuite anno su anno secondo un nuovo rapporto

HQ

All'inizio dello scorso anno, le vendite dei modelli Tesla a livello globale, ma in particolare in Europa, hanno iniziato a calare drasticamente, e un nuovo rapporto sembra confermare che questa tendenza in corso è effettivamente in corso.

Reuters può riportare che in diversi mercati chiave in Europa, le vendite di vari modelli Tesla sono crollate. I nuovi dati mostrano un calo complessivo dell'8,9% nel Regno Unito, 48% in Germania, 37% in Francia e 4% in Spagna.

Nel complesso, le vendite di Tesla sono in calo e, dopo aver riportato dati deludenti agli investitori, il titolo ha subito un calo dell'1,5% la scorsa settimana.

Attualmente non è chiaro come Tesla si riprenderà dopo aver ridotto drasticamente i prezzi delle versioni Standard più economiche della Model Y e della Model 3, e la prossima Roadster probabilmente non farà alcun impatto sui numeri.