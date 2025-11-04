Le vendite di veicoli elettrici crollano negli Stati Uniti

HQ

Esattamente un mese fa, Donald Trump e la sua amministrazione hanno rimosso il credito d'imposta per chiunque acquisti una nuova auto elettrica, che è stato a lungo di circa 7.500 dollari. Questo ha avuto un impatto negativo sulle vendite di auto nuove, ed è ormai chiaro, secondo la CNBC, che sono crollate più di quanto molti analisti del settore avessero previsto. Hyundai afferma che sta perdendo il 71% delle sue vendite di veicoli elettrici negli Stati Uniti in un mese, mentre Toyota riferisce di aver venduto solo 18 delle sue auto elettriche BZ4X nelle ultime quattro settimane, e si tratta di vendite totali in tutti gli Stati Uniti.

CNBC: "Toyota ha riferito di aver venduto 18 unità del suo unico veicolo completamente elettrico, chiamato BZ, a ottobre. Si tratta di un calo rispetto alle 1.401 unità dell'anno precedente e ai 61 veicoli del mese precedente. Kia e Hyundai hanno riferito che i loro modelli EV di punta sono diminuiti tra il 52% e il 71% rispetto all'anno precedente. I cali sono notevolmente maggiori se si guarda mese per mese, poiché settembre ha segnato la fine di un trimestre record per le vendite di veicoli elettrici negli Stati Uniti prima della fine dei crediti. Alcuni modelli, come la Ioniq 5 e la Ioniq 9 EV di Hyundai, sono diminuiti rispettivamente dell'80% e del 71% da settembre a ottobre, secondo le vendite riportate. È stata una storia simile per veicoli comparabili presso Kia, che è di proprietà di Hyundai Motor ma opera in gran parte separatamente negli Stati Uniti".