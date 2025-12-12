Le voci erano vere, Larian Studios rivela un nuovo Divinity ai Game Awards

Abbiamo speculato da un po' sul pilastro dall'aspetto sinistro pubblicato da Geoff Keighley, e anche se era un po' spoilerato che il pilastro rappresentasse il nuovo gioco di Larian, ora abbiamo una conferma adeguata. Il nuovo gioco di Larian è stato svelato, ed è un ritorno a Divinity.

È importante notare che questo non è Divinity: Original Sin, ma un gioco che si chiama semplicemente Divinity. Il trailer cinematografico che abbiamo visto mostrava una scena piuttosto raccapricciante, con un uomo anziano bruciato come parte di un festival edonista. Tuttavia, le cose peggiorarono rapidamente quando sembra che il suo sangue abbia infettato il terreno e portato un male necromantico nel mondo.

Molto di questo è solo speculazione, ma in un breve dettaglio aggiuntivo da Geoff Keighley ai The Game Awards, abbiamo sentito che Divinity è il gioco più importante di Larian finora, incluso Baldur's Gate III. Questo significa che ci aspetta un enorme RPG, e probabilmente anche una lunga attesa.

Come probabilmente puoi immaginare, al momento della stesura non c'è data di uscita su Divinity.