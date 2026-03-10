Le voci erano vere: Sega aveva piani per rendere Saturn ancora più potente

HQ

In ogni tipo di battaglia, dalle guerre su console alle vere e proprie guerre e per la maggior parte delle cose intermedie, si parla spesso della parte perdente che abbia una soluzione d'argento nella manica. Questo dovrebbe in qualche modo cambiare l'equilibrio di potere - ma nella maggior parte dei casi è solo un desiderio illusorio.

La Sega Saturn era una sorta di progetto da sogno per Sega dopo alcuni anni passati a sperimentare ogni sorta di stranezze per Mega Drive (non ultima il disastro che fu il 32X), ed era ricca di tecnologia all'avanguardia. Tuttavia, era considerato notoriamente difficile sviluppare giochi per esso e, come abbiamo recentemente riportato, era persino capace di ray tracing... Ma ci sono voluti 31 anni per scoprirlo. Questo ha portato molti a credere per molto tempo che la console fosse più debole di quanto fosse in realtà, e proprio l'anno scorso il fondatore di Argonaut ha detto che "era eccezionalmente più potente della PlayStation." E forse avrebbe potuto essere ancora più potente con una soluzione magica.

Quando diventava sempre più evidente che Sega aveva perso la guerra delle console contro PlayStation e, in una certa misura, contro Nintendo 64, iniziarono a circolare voci secondo cui un aggiornamento hardware era in lavorazione. Esisteva già un pacchetto RAM, ma all'epoca si diceva che lo SH-3 di Hitachi fosse in fase di sviluppo come accessorio esterno, un chip che permetteva una grafica arcade incredibile, non ultimo in Virtua Fighter 3. I giochi arcade erano molto importanti per Sega.

Ora, ex dirigenti Sega hanno confermato in un'intervista a Beep21 che le voci erano effettivamente vere. Ci hanno lavorato per circa un anno, ma poi hanno cambiato idea e hanno deciso di concentrarsi sul Dreamcast (equipaggiato con Hitachi SH-4). È altamente improbabile che questo aggiornamento per Saturn avrebbe cambiato la storia della console, dato che gli aggiornamenti alle console raramente si sono dimostrati particolarmente efficaci. È più probabile che Sega sarebbe rimasta senza soldi prima e che il Dreamcast non sarebbe mai stato lanciato - o tu cosa ne pensi?

Oggi, Sega Saturn ha una comunità attiva che sviluppa nuovi giochi, traduce quelli esistenti in più lingue e si diverte con i titoli effettivamente pubblicati. Poiché Saturn era una vera e propria bestia per quanto riguarda la grafica 2D, molti titoli reggono ancora oggi incredibilmente bene con una grafica pixelata mozzafiato, e il valore da collezionista è spesso molto alto.