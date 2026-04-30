Le voci indicano una versione Sterrato della Lamborghini Temerario
Motor1 ha immaginato come potrebbe apparire - ed è fantastico.
All'inizio di quest'anno, il CEO di Lamborghini Stephan Winkelmann ha dichiarato che una versione fuoristrada "Sterrato" della Temerario "non è nei piani di oggi, ma non dire mai mai."
Ma Motor1 già sta speculando, affermando che la versione Sterrato della Huracán è stata un enorme successo di vendite, il che significa che Lamborghini potrebbe essere propensa a riportarla.
Naturalmente, se un'auto del genere dovesse debuttare, probabilmente avrebbe lo stesso sistema ibrido, che combina un V8 biturbo con tre motori elettrici per un totale di circa 920 cavalli. È già un salto enorme rispetto al vecchio Sterrato.
Altrimenti, il trattamento in stile Sterrato probabilmente seguirebbe la stessa ricetta di prima: altezza da terra rialzata, pneumatici fuoristrada, piste più larghe e hardware ispirato al rally, trasformando una supercar bassa in qualcosa che può davvero gestire terra, ghiaia e terreni accidentati.
Motor1 ha immaginato come appare l'auto, e puoi vederlo qui sotto.