Léa Seydoux entra nella mascherata infestata di A24 The Masque of the Red Death

Nel mondo dei videogiochi, forse conosciamo meglio l'attrice francese Léa Seydoux dei due giochi Death Stranding, ma è principalmente nota per i suoi ruoli in film importanti come Mission: Impossible - Ghost Protocol, i due film di James Bond Spectre e No Time to Die, e naturalmente Dune: Parte Due.

Ora GeekTyrant riporta che apparirà prossimamente nell'impresa A24 The Masque of the Red Death , basata sul racconto omonimo di Edgar Allan Poe. Sappiamo già che Mikey Madison apparirà nello stesso film. La storia racconta di un principe che cerca di sfuggire a una piaga mortale - la raccapricciante "Morte Rossa" - isolandosi in un monastero appartato insieme ai suoi ricchi amici. Lì viene organizzato un sontuoso ballo in maschera per dimenticare il mondo esterno... Cosa che non va proprio come previsto quando arriva un ospite non invitato.

La produzione dovrebbe iniziare più avanti questa primavera, il che significa ragionevolmente una prima all'inizio del 2027 (o perché non proprio in tempo per Halloween?). The Hollywood Reporter ha già descritto il film come segue:

"Il progetto è stato descritto come un film per eccellenza di A24, che probabilmente includerà scene mozzafiato e meme che dovrebbero risuonare tra la classe di TikTok."