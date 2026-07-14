League of Legends Classic sarà lanciato entro la fine di luglio, il roster di debutto dei 60 Champion è stato confermato

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Quando i giochi live-service diventano troppo grandi e troppo vecchi, non è raro vedere gli sviluppatori premere una sorta di tasto reset per superare la paura di perdere qualcosa (FOMO) e la natura opprimente del gioco attuale agli occhi dei nuovi giocatori. Abbiamo visto questo qualche anno fa quando World of Warcraft Classic è arrivato, e ora qualcosa di simile sta seguendo l'esempio per League of Legends.

È conosciuto come League of Legends Classic ed è esattamente quello che dice sulla scatoletta. È un'esperienza più retrò e nostalgica, pensata per riflettere l'originale League of Legends, in particolare la Stagione 3 del gioco, uscita nel 2013. È considerato una "raccolta dei migliori successi" piuttosto che una ricostruzione 1:1 di una versione del gioco del 2013, ma offrirà una versione di Summoner's Rift che i veterani conosceranno, 60 Launch Champions, un'esperienza di gioco più snella e rudimentale, il tutto arricchito da miglioramenti all'illuminazione, alle texture, ombre e altri elementi per migliorare la chiarezza del gameplay.

Al debutto, che sarà in linea con la Patch 26.15 per il gioco principale il 29 luglio, League Classic offrirà una singola coda di draft PvP, Co-op contro AI e partite personalizzate. Ci sarà una suite di progressione base e una tantum per sbloccare cosmetici e altro ancora, e Riot Games promette un ampio supporto per la modalità, includendo nuovi cosmetici e pass in futuro, e l'inclusione progressiva di nuovi Campioni nel tempo previsto.

Riot lancerà anche una funzione comunitaria chiamata The Council, dove i giocatori possono votare e esprimere la loro opinione sulle future decisioni di sviluppo della modalità. Ci viene detto: "La salute e l'equilibrio del gioco sono di proprietà del team di sviluppo, ma i giocatori potranno influenzare decisioni come quali Campioni verranno aggiunti a League Classic, quali skin verranno realizzate successivamente per League Classic e persino alcune modifiche al gameplay." Tutti i giocatori avranno voce in capitolo nel Consiglio, con maggiore credibilità nel voto concessa a chi è di livello superiore e trascorre più tempo in League Classic.

Parlando di Champions, è stata rivelata l'elenco completo dei 60 personaggi di lancio, e puoi vedere chi sarà offerto nella modalità al debutto qui sotto.