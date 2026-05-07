League of Legends Game Changers: Rising torna più avanti a maggio

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Riot Games ha annunciato che la divisione competitiva femminile Game Changers: Rising per League of Legends tornerà ufficialmente quest'anno per la stagione 2026 che si svolgerà tra maggio e ottobre. Questa versione dell'evento presenterà un formato reinventato, playoff a più squadre alla fine della stagione, e tutto inizierà con un evento di apertura che si terrà questo mese.

La stagione inizierà ufficialmente il 29 maggio, quando avverrà l'evento di inizio e offrirà azione dal 29 al 31 maggio. Seguirà poi ulteriori eventi e azioni fino a ottobre, quando inizierà l'elemento playoff e le sei squadre qualificate competeranno insieme a squadre invitate da "competizioni nazionali inclusive esistenti" per il trofeo e il diritto di essere considerate campioni.

A differenza degli anni passati, ci viene anche detto che la trasmissione di LGC Rising sarà aperta allo streaming congiunto, con N.E.O. come partner di licenza per la stagione.

Non vedi l'ora il ritorno di Game Changers: Rising?