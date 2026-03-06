League of Legends Il responsabile degli esports promette "uno sguardo approfondito su come è costruito First Stand"

HQ

Il primo evento internazionale del calendario competitivo League of Legends si terrà presto, poiché il torneo First Stand è tra pochi giorni. Riunendo le migliori squadre delle principali leghe regionali del mondo, sarà il luogo dove si affronteranno i migliori dei migliori e dove potremo vedere quali squadre vale la pena tenere d'occhio in proseguimento della stagione.

Ma l'evento ha già ricevuto qualche critica poiché si svolge alla Riot Games Arena di San Paolo, Brasile, e non in una grande sede orientata al pubblico. I fan sono un po' frustrati dal fatto che il torneo internazionale non riceva la stessa attenzione degli altri eventi del calendario, cosaLeague of Legends che il responsabile globale Chris Greeley ha commentato in una dichiarazione a Mais Esports.

Greeley promette che Riot Games farà "un esame approfondito su come viene costruito First Stand e quale ruolo dovrebbe avere nel calendario internazionale." Tuttavia, questo potrebbe non significare cambiamenti enormi, poiché Greeley spiega anche che First Stand è strutturato così perché serve come luogo per testare e sviluppare idee per l'esport nel suo complesso, Essendo anche flessibile, così da poter essere facilmente ospitato ovunque nel mondo.

La dichiarazione completa di Greeley aggiunge: "Abbiamo sentito il sentimento che le competizioni internazionali dovrebbero sembrare più ampie rispetto ai nostri show regionali in studio, che si trattasse di ospitare First Stand al LoL Park lo scorso anno o di quest'anno alla Riot Games Arena di São Paulo. Quel feedback è giusto, ed è qualcosa che prendiamo sul serio.

"Allo stesso tempo, parte dello scopo di ospitare First Stand nei nostri studi è la flessibilità. Ci permette di sperimentare con formato, programmazione e tempismo in modi che semplicemente non possiamo fare con eventi più grandi che richiedono lunghi tempi di anticipo e blocchi anticipati. Questa flessibilità è intenzionale e ci lascia spazio per testare, imparare e perfezionare mentre sviluppiamo First Stand."

Vorresti vedere First Stand avere una presenza pubblica più ampia o pensi che l'evento funzioni bene così com'è?