League of Legends L'inno dei Mondiali è stato posticipato a causa dell'apparizione di un giocatore controverso

HQ

Ogni anno, Riot Games debutta con un brano inno per League of Legends World Championship che in genere presenta un artista importante e ha un video musicale che include un gruppo delle più grandi star della scena competitiva. Per quest'anno, la canzone è stata eseguita dall'artista cinese G.E.M. e il video è stato impostato per presentare alcuni dei migliori giocatori di ogni regione presente.

Tuttavia, i piani sono stati cambiati all'ultimo minuto per il video poiché la personalità nordamericana presente era Gabriël "Bwipo" Rau di FlyQuest, che è stato recentemente sospeso per aver fatto commenti sessisti. Ciò ha portato Riot a dover tornare al tavolo da disegno con il video per rimuovere Bwipo dalla parte visiva della traccia.

Una dichiarazione di Riot spiega: "Bwipo era presente nel taglio originale, ma visti i suoi recenti commenti, abbiamo deciso che non sarebbe stato giusto mostrarlo in un pezzo che rappresenta LoL Esports, i giocatori professionisti e i fan. Il montaggio ha richiesto modifiche significative durante le fasi finali della produzione e, poiché era il giocatore che rappresentava le Americhe, quella regione non apparirà nel video di quest'anno come originariamente previsto. Questo non faceva parte di alcuna sanzione o sentenza competitiva, ma di una decisione su come rappresentiamo il nostro sport e la nostra comunità su un palcoscenico globale".

Per quanto riguarda la data di arrivo del video musicale, la pubblicazione è prevista per il 13 ottobre.