Leak: Bob-omb Blast sta arrivando a Mario Kart World ?

Il cosiddetto Mar10 Day (10 marzo) si avvicina rapidamente, e abbiamo già riportato che Nintendo aggiungerà tre titoli classici di Mario a Switch Online + Expansion Pack, e hanno appena lanciato una vendita di Mario. Ma... Ovviamente hanno altre cose in programma - e potrebbero averne rivelato accidentalmente una.

Sembra che la modalità di gioco Bob-omb Blast stia arrivando su Mario Kart World. In un post precedentemente presente sulla pagina ufficiale di My Nintendo, abbiamo potuto leggere di più sulle prossime notizie del Knockout Tour e del torneo attuale. Ma ai fan non sfugge nulla, ovviamente, che hanno subito notato la misteriosa apparizione di un'icona diversa per la modalità Battaglia rispetto a quella effettivamente presente nel gioco.

Oggi, l'icona contiene solo un palloncino e una moneta, che rappresentano la Battaglia dei Palloncini e la Corsa alle Monete, ma qui possiamo anche vedere chiaramente un Bob-omb. L'unica modalità Battaglia nota che include questo personaggio è Bob-omb Blast, che è stata presentata l'ultima volta in Mario Kart 8 Deluxe e ha debuttato nel 2003 con Mario Kart: Double Dash.

La pagina My Nintendo è stata successivamente rimossa, il che spesso significa che le informazioni sono effettivamente trapelate. Se non è così, è facile semplicemente postare un rifiuto e sostituire l'icona. In sintesi, ci sono buone ragioni per pensare che Bob-omb Blast sarà annunciato presto.