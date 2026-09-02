Leak: Ecco come appare la PlayStation Lego

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La scorsa primavera sono emerse voci secondo cui Lego e Sony avessero unito le forze per creare un set di costruzione modellato sull'originale PlayStation. Secondo la fuga di notizie, il set sarebbe composto da 1.911 pezzi e sarebbe costato 160 dollari, e questo è ormai stato praticamente confermato dopo una fuga di foto da Brick Tap.

Grazie a questo, possiamo avere un buon sguardo a questa bellezza, che apparentemente includerà Easter egg per PlayStation basati su Ape Escape e Gran Turismo, oltre a dettagli come uno slot per memory card, un vassoio per dischi e controller da inserire. Secondo la fuga di notizie, il cofanetto dovrebbe uscire il 1° ottobre, il che probabilmente significa che sarà annunciato ufficialmente molto presto.

Dai un'occhiata alle immagini nel post su Reddit qui sotto. A proposito, non è la prima volta che Lego rilascia una console; esempi precedenti includono Atari 2600, Mega Drive e NES. Abbiamo anche recentemente riportato che Mattel sta lavorando a un set simile ispirato all'Xbox originale.