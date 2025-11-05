Leak: Sony sta preparando un sistema Cross-Buy per PC e PlayStation

HQ

Uno dei maggiori vantaggi che Microsoft ha avuto per anni quando si tratta di acquisti di giochi è il suo approccio Play Anywhere. Ciò ti consente di acquistare un gioco e poi giocarci liberamente tra il tuo PC e le console Xbox con gli stessi file di salvataggio e obiettivi. In questo modo è possibile sostituire la Xbox con un PC portatile per i viaggi, ad esempio, o integrare il PC con una Xbox Series S economica da avere a casa per le vacanze.

Negli ultimi anni, Sony ha abbracciato molte delle strategie per cui Microsoft è stata criticata, tra cui l'inizio del rilascio dei suoi giochi su PC e console concorrenti, affermando anche che la società si sta "allontanando da un modello di business incentrato sull'hardware verso un business di piattaforma che espande la comunità e aumenta il coinvolgimento". E ora sembra che anche Play Anywhere farà parte del modello di Sony in futuro.

I data miner sui social media hanno notato che alcuni dei giochi di Sony sono stati etichettati come Cross-Buy, con la precisazione che questo vale tra PC e PlayStation 5. Ci sono quindi forti indicazioni che anche Sony stia valutando un concetto simile, che renderebbe possibile giocare liberamente ai titoli acquistati tra PC e PlayStation 5.

Questo probabilmente significa anche che Sony lancerà un proprio store per PC (è altamente dubbio che Steam accetterebbe di permettere a chiunque abbia acquistato un gioco tramite PlayStation di scaricare gratuitamente la versione Steam), e se le informazioni sono corrette, dovremmo presto assistere a un grande evento Sony dedicato principalmente ai PC e a questa nuova funzionalità.

Cosa ne pensi di questo accordo, che significa senza dubbio maggiore libertà, ma allo stesso tempo significa anche che Sony si sta chiaramente avvicinando ai PC e a una strategia multiformato?



