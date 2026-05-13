Leak suggerisce che Steam Machine sia disponibile in quattro modelli diversi

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Sembra che Valve si stia preparando a lanciare quattro versioni della Steam Machine. Secondo Tweak Town, il codice dell'ultimo aggiornamento di Steam suggerisce che arriveranno quattro modelli distinti.

Questi quattro modelli di Steam Machine non hanno ancora un nome, ma potrebbero includere varianti da 512GB e 2TB di archiviazione, il che potrebbe significare un bundle Steam Machine con e senza Steam Controller. Valve ha confermato di avere intenzione di rilasciare almeno due varianti.

Valve ha un nuovo sistema di prenotazione, simile a quello dello Steam Controller, che è andato esaurito in pochi minuti. Il sistema di prenotazione è già attivo su Steam, e speriamo di ricevere un annuncio ufficiale a maggio. I prezzi restano ancora un mistero.

La Steam Machine dovrebbe comunque uscire durante il 2026.