LeBron James, che lascia i Los Angeles Lakers, giocherà per un'altra squadra nel 2026/27

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LeBron James ha preso una decisione sul suo futuro: non si ritirerà e continuerà a giocare nel 2026/27, ma non con i Los Angeles Lakers. Il veterano (il più anziano in attività, che compirà 42 anni a dicembre, durante la sua 24ª stagione NBA attiva, un record) prevede di giocare in una squadra diversa, secondo diversi rapporti di martedì, primo giorno della Free Agency NBA, dove i giocatori entrano nel mercato aperto e le squadre sono libere di ingaggiarli.

LeBron James ha trascorso le ultime otto stagioni con i Lakers, arrivando come free agent nel 2018, vincendo il campionato 2020, diventando MVP delle finali e con una media di 25,9 punti, 7,9 assist e 7,7 rimbalzi in 479 partite di stagione regolare. Prima della sua esperienza con i Lakers, LeBron James ha trascorso sette anni a Cleveland, quattro a Miami e quattro con i Cleveland Cavaliers, vincendo in totale quattro titoli NBA.

La squadra ha espresso la propria gratitudine: "LeBron James è uno dei più grandi atleti della storia. Saremo sempre grati per i suoi otto anni con i Lakers — incluso il titolo che ci ha portato nel 2020 nelle circostanze più difficili immaginabili e i innumerevoli record che ha battuto in viola e oro. Gli auguriamo il meglio in futuro, sia in campo che fuori. Sarà sempre una parte preziosa della famiglia dei Lakers", ha detto la governatrice della squadra Jeanie Buss.

Non si sa dove giocherà James la prossima stagione, e probabilmente non ha ancora deciso, dato che il periodo dei free agent è appena iniziato, con i Golden State Warriors segnalati in NBA.com come opzione perché l'ala dei Warriors Draymond Green non ha ancora deciso il suo futuro.