LeBron James è diventato un Kennbassador

La linea di bambole Kenbassadors è in fase di ampliamento. La collezione che vede una serie di personaggi famosi trasformati in una forma di bambola di plastica in miniatura è presto destinata a vedere i reali del basket unirsi ai suoi ranghi, poiché ora LeBron James ha ricevuto il trattamento Ken.

È stata annunciata una bambola firmata, che farà il suo debutto già il 14 aprile. Sarà venduto al dettaglio per £ 72 e, mentre il suo viso è scolpito per assomigliare alle sembianze di James, la bambola stessa è stata progettata da Javi Meabe, con la confezione creata da Charis Ceniroz.

La bambola è considerata una figura alta e, sebbene non possa stare in piedi senza il rispettivo supporto incluso, viene fornita con un certificato di autenticità, che la rende senza dubbio un oggetto da collezione per molti.

Oltre a presentare alcuni accessori aggiuntivi come un cappellino da baseball e alcune cuffie, ci viene detto, "questa bambola LeBron James Ken incarna il suo caratteristico stile streetwear elevato mentre rappresenta con orgoglio la LeBron James Family Foundation, la sua organizzazione no-profit dedicata a fornire ai giovani dei centri urbani gli strumenti di cui hanno bisogno per avere successo nella vita".

Dai un'occhiata alla bambola collaborativa qui sotto.