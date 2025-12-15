LeBron James è fondamentale per una vittoria incerta dei Lakers contro i Phoenix Suns

HQ

I Los Angeles Lakers sono sopravvissuti a un eroico tentativo di rimonta dei Phoenix Suns grazie a una prestazione crocinelle negli ultimi secondi di LeBron James, che ha segnato due dei tre tiri liberi a tre secondi dalla fine, e poi ha bloccato un tiro da tre punti di Grayson Allen che avrebbe potuto significare la vittoria per i Suns.

I Los Angeles Lakers hanno vinto 116-114 e hanno superato la delusione della sconfitta nelle semifinali della NBA Cup, rimanendo in cima alla classifica della Western Conference con 18 vittorie e sette sconfitte. I Lakers sono riusciti a segnare 24 punti mentre hanno tenuto Phoenix indietro per otto minuti senza segnare, passando da 77-71 a 77-95.

Luka Doncic ha segnato 29 punti, miglior marcatore della squadra nonostante abbia sbagliato 12 dei suoi 14 tiri da tre punti; LeBron James 26 e Deandre Ayton 20 punti.