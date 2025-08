LeBron James e Nikola Jokić stanno pianificando un campionato di basket globale ispirato alla Formula 1 per competere con l'NBA

HQ

Il mercato globale del basket sembra un buffet aperto e tutti vogliono riempire il proprio piatto. L'NBA sta facendo passi da gigante nel proprio campionato europeo e sta già incontrando grandi club in Europa come il Real Madrid e presto il Barça e il Fenerbahçe per convincerli a lasciare l'Eurolega e unirsi alla loro impresa.

E allo stesso tempo, un'altra minaccia si profila all'orizzonte: un grande campionato internazionale con squadre provenienti da tutto il mondo. L'idea è stata mossa nientemeno che da LeBron James (Los Angeles Lakers) e Nikola Jokić (Denver Nuggets), che sono anche due delle più grandi stelle del basket mondiale, a cavallo tra Nord America ed Europa. Entrambi i giocatori sono apparsi in una foto in barca dicendo "l'estate del 2025 è il momento perfetto per fare grandi progetti per l'autunno del 2026".

Secondo Front Office Sports, il loro incontro non aveva nulla a che fare con le loro franchigie NBA. Invece, hanno incontrato l'agente europeo di Jokić, Miško Ražnatović, che è considerato uno degli agenti di basket più influenti d'Europa. Il loro obiettivo sarebbe quello di attirare investitori e parti interessate per il loro campionato globale pianificato, di cui Bloomberg ha parlato per la prima volta nel gennaio 2025, sostenuto dall'agente di James Maverick Carter, presente anche nella foto pubblicata questa settimana.

Come sarebbe una nuova Global Basketball League?

Questo campionato, che alcuni paragonano a come funziona la Formula 1, prevede che ogni squadra del campionato si rechi in una città per una settimana o un fine settimana per giocare le partite, prima di trasferirsi in un'altra. Un "tour" che avrebbe avuto sei squadre maschili e sei squadre femminili in giro per otto città.

Saresti interessato a un campionato globale? Sarebbe compatibile con altri campionati nazionali e continentali come NBA o Euroleague? Quel che è certo è che i prossimi anni potrebbero vedere una drastica rivoluzione nel tessuto del basket professionistico.