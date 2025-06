LeBron James ha intenzione di iniziare a recitare una volta che avrà finito con il basket

HQ

Michael Jordan contro LeBron James. Chi è veramente il GOAT? Forse è troppo difficile decidere sul campo da basket, e invece dovremo determinare chi tra loro è l'attore migliore. Dopo essere apparsi nei film di Space Jam, è abbastanza difficile dire chi si nasconda più di un attore al loro interno.

Ma sembra che James voglia avere la possibilità di dimostrare di essere un pilastro di Hollywood. Parlando con The Hollywood Reporter, James ha rivelato che gli piacerebbe continuare a recitare se dovessero emergere i ruoli giusti, poiché vuole continuare a raccontare storie.

"Penso che tutto si ridurrà alla scrittura creativa e al ruolo. Se il ruolo è appropriato e sento di poterlo inchiodare, allora non mi dispiacerebbe affatto farlo", ha detto. "Mi piacerebbe esplorare, e se le sceneggiature iniziano ad arrivare e c'è l'opportunità per me di recitare un po' e ho il tempo – ovviamente, dopo la carriera – non mi dispiace guardarlo e vedere se posso farlo accadere, di sicuro".

LeBron James ha anche recitato nel film del 2015 Trainwreck, dove ha interpretato una versione comicamente migliorata di se stesso. Sarebbe interessante vedere come se la caverà al di fuori dell'interpretazione di se stesso, ma prima di poter tornare sul grande schermo, James dovrebbe concludere la sua carriera nel basket.

