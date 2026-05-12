LeBron James incerto sul suo futuro in NBA e con Los Angeles Lakers dopo l'eliminazione

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I Los Angeles Lakers sono stati eliminati dai play-off NBA, senza riuscire a vincere nemmeno una partita in questa stagione contro i campioni in carica Oklahoma City Thunder. Nonostante una stagione regolare migliorata, chiudendo quarti nella Western Conference, i Lakers hanno perso tutte e quattro le semifinali della NBA Conference questo mese, senza la stella infortunata Luka Doncic, oltre ai quattro duelli della stagione regolare.

LeBron James ha segnato 24 punti e 12 rimbalzi nella sconfitta casalinga per 110-115 lunedì sera, e alcuni temono che possa essere stata la sua ultima partita con i Los Angeles Lakers, dato che il 41enne diventa free agent senza restrizioni prima di entrare in una potenziale 24ª stagione NBA, che prolunga il record.

Tuttavia, non ha ancora rivelato i suoi piani per il futuro: se firmerà un nuovo contratto con i Lakers, se sceglierà di giocare altrove, o se, molto probabilmente, sceglierà di ritirarsi dal basket. "Ho molto tempo. Tornerò a ricalibrare con la mia famiglia e parlerò con loro. Quando arriverà il momento, saprete cosa decido di fare", ha detto dopo il match, chiedendosi se può "impegnarsi ancora a essere innamorato del processo di presentarsi all'arena cinque ore e mezza prima di una partita per iniziare a prepararsi".

LeBron James è già l'unico giocatore nella storia della NBA ad aver giocato 23 stagioni in questa NBA; la stagione successiva sarebbe stata la sua ventiquattresima, e solo Vince Carter si avvicina con 22 stagioni. È anche il miglior marcatore della lega, ha vinto quattro campionati nel 2012, 2013, 2016, 2020, quattro premi MVP nel 2009, 2010, 2012, 2013, e innumerevoli altri meriti individuali, come il maggior numero di vittorie in carriera sia in stagione regolare che post-season... e anche l'unico ad aver mai giocato insieme a suo figlio come compagno di squadra.