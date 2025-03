LeBron James mette fine a una serie di sconfitte con un buzzer-beater in una delle sue peggiori partite

HQ

LeBron James ha disputato una delle peggiori partite degli ultimi anni con i Los Angeles Lakers, segnando appena 13 punti, 13 rimbalzi e 7 assist, sbagliando tutti i suoi tentativi da 3 punti, statistiche insolite per un giocatore della sua categoria. Tuttavia, sarà una partita che ricorderà per il resto dell'anno, visto che ha segnato un buzzer-beater cruciale (l'ottavo in carriera, solo uno in meno di Michael Jordan) per dare ai Los Angeles Lakers una vittoria per 120-119 sugli Indiana Pacers.

È stato un punteggio abbastanza facile: Doncic ha sbagliato un tiro a 2 secondi dalla fine, la palla è rotolata fuori dal ferro anteriore, quindi LeBron ha dovuto semplicemente spingere a destra. A questo sono seguiti alcuni momenti di incertezza perché dovevano fare in modo che contasse, ma è successo: meno di un secondo può cambiare drasticamente i titoli dei giornali dopo la partita, in quanto ha anche aiutato a fermare l'emorragia della squadra, che aveva perso sette delle ultime undici partite.

È stata una partita che ha cambiato vantaggio otto volte, con i Lakers che hanno sprecato un vantaggio di 17 punti, salvato all'ultimo minuto da LeBron, ma trascinato da Luka Doncic, che ha segnato 34 punti, e Austin Reaves, 24. Questo aiuta i Lakers a posizionarsi al quarto posto nella West Conference, il che darebbe loro il vantaggio di giocare in casa per i play-off.