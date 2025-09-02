LeBron James nomina i suoi quattro film preferiti di tutti i tempi

HQ

Quei bravi ragazzi o Il Padrino? Se sei LeBron, non devi scegliere tra i due, poiché hai appena messo entrambi i film polizieschi nella tua top four. L'uomo che molti considerano il GOAT quando si tratta di basket è stato recentemente chiesto da Letterboxd di nominare i suoi quattro film preferiti di tutti i tempi, e probabilmente si potrebbe prevedere un buon numero delle sue risposte.

Essendo LeBron, non ha rispettato le regole e si è ritrovato con cinque film nella lista, combinando Il Padrino 1 e 2 in un unico film. In tutta onestà nei confronti di LeBron, abbiamo visto altre persone farlo quando Letterboxd ha chiesto i loro quattro preferiti. Anche Quei bravi ragazzi si è unito alla lista, insieme a Il Gladiatore e alla scelta più originale di questa lista in Coming to America.

La commedia di Eddie Murphy è sicuramente un classico, ed è bello vedere una sorta di cambiamento di genere nelle scelte di LeBron grazie ad essa. Per il resto, l'elenco rimane un classico "film bro" un sacco di scelte. Metti Fight Club invece di Coming to America e avrai la lista di uno studente di cinema universitario tagliente con tutta l'abilità di sceneggiatore di Christopher Moltisanti.

