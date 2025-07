LeBron James non dovrebbe lasciare i Los Angeles Lakers e stabilirebbe un nuovo record NBA

HQ

Dopo essere stato eliminato dai play-off alla fine della scorsa stagione con i Los Angeles Lakers, LeBron James ha ammesso che stava ancora pensando al suo futuro: "Non ho una risposta a questa domanda. Mi siederò con la mia famiglia, mia moglie e il mio gruppo di supporto e parlerò e vedrò cosa succede", ha detto, lasciando così la porta aperta per un pensionamento, data la sua età. Compirà 41 anni il 30 dicembre e ha trascorso gran parte della scorsa stagione a battere tutti i tipi di record NBA, la maggior parte dei quali legati alla sua età.

Tuttavia, abbiamo buone notizie: a quanto pare, il GOAT dovrebbe rimanere ai Los Angeles Lakers durante la stagione 2025/26, come riportato da The Athletic (via Reuters). Secondo quanto riferito, i Lakers e James non si sono impegnati in colloqui per uno scambio o un buyout, e si prevede che lui si presenterà al campo con i Lakers questo autunno come al solito.

Aggiungono che non ci sono stati segnali che James voglia andarsene, aggiungono, nonostante alcune voci che apparentemente erano infondate. Sarebbe davvero strano se James decidesse di finire la sua carriera altrove, soprattutto ora che la squadra si è rinforzata con Luka Doncic, una stella per il presente e per il futuro. E le sue statistiche sono anormali per un giocatore della sua età, con una media di 24,4 punti, 7,8 rimbalzi e 8,2 assist la scorsa stagione. Sembra che James punterà a una 23esima stagione, un nuovo record, prima di proseguire la sua carriera di attore...