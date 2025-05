LeBron James non è sicuro se tornerà la prossima stagione, lasciando la porta aperta al ritiro

HQ

Il tandem tra LeBron James e Luka Doncic in NBA si è concluso per l'anno. E forse per sempre? LeBron James ha deciso di non commentare se continuerà a giocare la prossima stagione, lasciando così la porta aperta per un ritiro all'età di 40 anni. Arriva dopo che i Los Angeles Lakers sono stati schiacciati 4-1 nei playoff e, per la prima volta in assoluto, i Lakers vengono eliminati due volte di fila all'inizio della post-season.

I Lakers hanno perso 103-96 contro Minnesota e James, al suo 22° anno in NBA, lo ha detto quando gli è stato chiesto del suo futuro. "Non lo so. Non ho una risposta a questa domanda. Mi siedo con la mia famiglia, mia moglie e il mio gruppo di supporto e ne parlo e vedo cosa succede. E avere una conversazione con me stesso su quanto tempo voglio continuare a giocare".

James ha anche riflettuto su come migliorare la squadra il prossimo anno, che è arrivata terza a Ovest ma è stata eliminata da Minnesota, sesta, spiegando che non sa come sarà il roster l'anno prossimo. "È un business".

I playoff NBA sono ancora in corso a Ovest

A Est, le quattro squadre rimanenti sono le teste di serie: Cleveland Cavaliers (1) contro Indiana Pacers (4) e New York Knicks (3) contro Boston Celtics (2). A Ovest, solo i Timberwolves (6) e gli Oklahoma City Thunder hanno completato le loro partite, e ora attendono Nuggets o Clippers (pareggio 3-3) e Rockets o Warriors (con i Warriors in vantaggio 3-2).