LeBron James spaventa tutti i suoi fan annunciando oggi "la decisione di tutte le decisioni"

LeBron James ha battuto tutti i record NBA alla sua età, come essere stato il primo giocatore NBA a segnare oltre 50.000 punti, e ora si sta avvicinando alla sua 23esima stagione, che sarebbe un record completo nella storia della NBA (anche Vince Carter ha giocato 22 stagioni, ma nessuno ha giocato per 23 stagioni). James è stato schivo su quando si ritirerà e dovrebbe tornare con i Los Angeles Lakers quando la nuova stagione inizierà il 22 ottobre.

Tuttavia... Dopotutto, potrebbe avere altri piani. I suoi fan sono in allerta dopo che LeBron James ha postato su Instagram che prenderà "la decisione di tutte le decisioni" oggi, martedì 7 ottobre, alle 12:00 EST (sono le 18:00 CET, 17:00 BST).

Il post dice anche "la seconda decisione", un riferimento alla sua "prima decisione", quella che ha preso nel 2010, trasmessa su ESPN, annunciando che si sarebbe unito ai Miami Heat. Un cambio di squadra a questo punto della sua carriera sarebbe strano, soprattutto dopo così tanti anni (dal 2018) nei Los Angeles Lakers, così tanti fan si stanno preparando per quello che potrebbe essere il suo ritiro ufficiale dal basket professionistico.

Bisognerà attendere qualche ora (alle 18:00 CET, 17.00 BST di martedì) per sapere cosa farà LeBron James. Cosa pensi che accadrà?