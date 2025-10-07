LeBron James trolla tutti con la sua "seconda decisione": "Saluti all'anno 23"

HQ

LeBron James ha trollato il mondo intero quando ha annunciato che stava prendendo la sua "seconda decisione", "la decisione di tutte le decisioni", il che ha portato molte persone a credere che avrebbe annunciato il suo ritiro dal basket professionistico e dall'NBA. A 40 anni, che compirà 41 anni a dicembre, James sta per iniziare la sua 23esima stagione NBA, un record (solo due giocatori hanno raggiunto le 22 stagioni, James e Vince Carter).

Tuttavia, non è stato nulla di simile. Nemmeno un annuncio più banale come l'adesione a un reality show o qualcosa del genere: si trattava solo di uno spot pubblicitario per il marchio di bevande Hennessy.

Nel caso ci fosse qualche dubbio, il post dice "saluti all'anno 23", il che conferma che James giocherà la prossima stagione, a partire dal 22 ottobre per i Los Angeles Lakers in una partita contro i Golden State Warriors. James dovrà stare molto attento quando alla fine annuncerà il suo vero ritiro, ogni volta che ciò accadrà. Speriamo che sia il più tardi possibile.