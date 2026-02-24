LEC contro 2026: G2 Esports conquista il biglietto per la finale con una vittoria dominante su Movistar KOI

HQ

Ieri abbiamo parlato delle numerose eliminazioni avvenute al torneo LEC Versus 2026 nel fine settimana scorso, sottolineando all'epoca che solo quattro squadre erano ancora in corsa per il trofeo con quattro partite totali ancora da disputare. Una di queste partite si è giocata ieri sera, il che significa che ora restano solo tre partite, con una squadra già confermata per la finale.

Dopo una prestazione molto dominante nella finale del Upper Bracket, G2 Esports ha conquistato il suo posto nella finale battendo Movistar KOI in modo convincente per 3-0. Questo risultato significa che G2 Esports non gioca un'altra partita fino al 1° marzo, quando l'ultima squadra sopravvissuta tra GiantX, Karmine Corp e Movistar KOI sarà testa di serie contro di loro, dove sarà in palio l'unico posto del Torneo First Stand della divisione EMEA.

Detto ciò, ecco le restanti partite per LEC Versus 2026.

Semifinale del Lower Bracket - 27 febbraio:



GiantX vs. Karmine Corp alle 16:00 GMT/17:00 CET



Finale del Lower Bracket - 28 febbraio:



Movistar KOI vs. Vincitore della semifinale del Lower Bracket alle 16:00 GMT/17:00 CET



Grande finale - 1 marzo:



G2 Esports vs. Vincitore della finale del Lower Bracket alle 16:00 GMT/17:00 CET



Chi è il tuo preferito per vincere il torneo ora?