LEC contro 2026: G2 Esports sconfigge Karmine Corp guadagnandosi uno slot nel First Stand Tournament

L'evento LEC Versus 2026 è giunto al termine. Dopo alcune settimane di azione che hanno messo contro i migliori della LEC alcune delle migliori squadre ERL, il torneo si è concluso ieri sera con le finali e il vincitore.

Per il torneo di quest'anno, i finalisti sono stati G2 Esports e Karmine Corp, dopo che quest'ultima è sopravvissuta al tabellone eliminatorio dove ha dovuto eliminare GiantX e Movistar KOI negli ultimi giorni per assicurarsi un biglietto contro G2 Esports. Una volta iniziate le finali, si è rivelata una partita piuttosto competitiva, arrivando fino all'ultimo momento e vedendo G2 Esports prevalere con un 3-2.

Questo risultato significa che G2 Esports ottiene lo slot EMEA al torneo internazionale First Stand, che si terrà più avanti questo mese e che riunirà campioni regionali da tutto il mondo per un evento principale a San Paolo, Brasile, dal 16 al 22 marzo.