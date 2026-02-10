LEC contro 2026: Il tabellone dei playoff è fissato con otto squadre ancora in corsa

HQ

Il primo grande torneo della stagione League of Legends EMEA Championship è ben avviato. Il LEC Versus ha già concluso la sua fase a gironi ed è pronto a iniziare il turno dei playoff, dove otto squadre si sfideranno in un tabellone a doppia eliminazione nella speranza di assicurarsi un biglietto per il torneo internazionale First Stand 2026 a metà o fine marzo.

Detto questo, potresti essere interessato a sapere quali squadre sono ancora in vita e come è stata classificata la prima fase dei playoff. Se sì, queste informazioni vi sono riportate qui sotto.

LEC contro squadre rimanenti nel 2026:



Karmine Corp



GiantX



Team Eretici



G2 Esports



Natus Vincere



Fnatic



Team Vitality



Movistar KOI



Partite di apertura dei playoff LEC contro 2026:



Karmine Corp vs. GiantX



Team Heretics vs. G2 Esports



Natus Vincere contro Fnatic



Team Vitality vs. Movistar KOI



Anche in questo caso, si tratta di un formato a doppia eliminazione, il che significa che ogni squadra può perdere un incontro e continuare a sopravvivere nell'evento. Una seconda sconfitta significherebbe essere messi KO. Per quanto riguarda il ritorno della LEC Versus, le partite sopra elencate si giocheranno dal 16 febbraio, con il torneo che si concluderà con la finale il 1° marzo.