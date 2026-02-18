LEC contro 2026: Karmine Corp e G2 Esports ottengono vittorie al primo turno dei playoff
Le prime quattro squadre a rischio di eliminazione sono state confermate.
Il primo turno dei playoff LEC Versus è giunto al termine. Seguendo il nostro rapporto di ieri, ora l'altra metà del tabellone è stata spuntata e ha visto sia Karmine Corp che G2 Esports iniziare i playoff con una vittoria.
Karmine Corp ha sconfitto GiantX in modo 2-0, mentre G2 Esports ha superato Team Heretics anche con un risultato di 2-0. Questo significa che entrambi i vincitori si sfideranno nella fase successiva del Upper Bracket per uno dei due posti nella finale del Upper Bracket.
Per quanto riguarda i perdenti, sia GiantX che Team Heretics passano al Lower Bracket, dove le due organizzazioni devono ora affrontarsi per evitare di essere eliminate. Ora nessuna delle due squadre ha più una seconda possibilità, e il vincitore sopravvive e il perdente torna a casa alla prima occasione disponibile.
Le prossime partite LEC Versus si terranno più avanti questa settimana, il 20 febbraio, e per quanto riguarda cosa aspettarsi, potete vedere le partite qui sotto.
Semifinali del Upper Bracket (20 febbraio):
- Natus Vincere vs. Movistar KOI alle 15:45 GMT/16:45 CET
- Karmine Corp vs. G2 Esports alle 17:30 GMT/18:30 CET
Lower Bracket Round 1 (21 febbraio):
- GiantX vs. Team Heretics alle 15:45 GMT/16:45 CET
- Fnatic vs. Team Vitality alle 17:30 GMT/18:30 CET