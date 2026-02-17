LEC contro 2026: Natus Vincere e Movistar KOI iniziano la campagna playoff con vittorie

HQ

Poiché il torneo LEC Versus in competitivo League of Legends utilizza un formato a doppia eliminazione per la fase dei playoff, nessuna squadra è stata ancora eliminata. Tuttavia, due organizzazioni sono già in una situazione critica, dopo che sia Team Vitality che Fnatic hanno perso le partite d'apertura nei quarti di finale dell'Upper Bracket.

Natus Vincere è stato quello che ha inflitto a Fnatic una sconfitta iniziale, travolgendo la squadra con un 2-0. A seguito di ciò, Movistar KOI ha superato rapidamente Team Vitality, superando anche l'organizzazione con un 2-0.

La parte piuttosto crudele di questi risultati è che entrambi i vincitori ora si affronteranno nella semifinale del Upper Bracket per un biglietto per la finale del Upper Bracket, mentre i perdenti si affronteranno nel Lower Bracket Round 1, dove il perdente viene eliminato definitivamente dal torneo. Questi due incontri si terranno prima di qualche giorno, poiché il prossimo turno ruota attorno agli altri due quarti di finale del Upper Bracket, dove più tardi oggi Karmine Corp affronterà GiantX e Team Heretics affronterà G2 Esports.

Sei sorpreso da uno di questi risultati?