esports
League of Legends
LEC contro 2026: Rimangono solo quattro squadre con quattro partite da giocare
Siamo in un momento di critica per il torneo EMEA che si conclude questo prossimo weekend.
Siamo ora nelle fasi finali dell'evento LEC Versus 2026, un torneo che riunisce le organizzazioni LEC e alcune squadre ERL per un evento che stabilisce il precedente per l'intera stagione a venire.
Finora, gran parte del torneo si è già conclusa, dato che solo quattro squadre sono ancora in corsa e si prevede che giocheranno nelle quattro prossime partite fino a quando non sarà deciso il vincitore. Nell'ultimo fine settimana, quattro squadre sono state eliminate a casa, con Team Heretics, Fnatic, Natus Vincere e Team Vitality tutte tornate a casa. Rimangono solo quattro squadre che sono state testa di serie per le partite finali, come mostrato di seguito.
Finale del tabellone superiore - 23 febbraio:
- G2 Esports vs. Movistar KOI alle 15:45 GMT/16:45 CET
Semifinale del Lower Bracket - 27 febbraio:
- GiantX vs. Karmine Corp alle 16:00 GMT/17:00 CET
Finale del Lower Bracket - 28 febbraio:
- Perdente della finale del Upper Bracket vs. Vincitore della Semifinale del Lower Bracket alle 16:00 GMT/17:00 CET
Grande finale - 1 marzo:
- Vincitore della finale del Upper Bracket vs. Vincitore della Finale del Lower Bracket alle 16:00 GMT/17:00 CET
Chi pensi arriverà fino in fondo?