LEC contro 2026: Rimangono solo quattro squadre con quattro partite da giocare

Siamo ora nelle fasi finali dell'evento LEC Versus 2026, un torneo che riunisce le organizzazioni LEC e alcune squadre ERL per un evento che stabilisce il precedente per l'intera stagione a venire.

Finora, gran parte del torneo si è già conclusa, dato che solo quattro squadre sono ancora in corsa e si prevede che giocheranno nelle quattro prossime partite fino a quando non sarà deciso il vincitore. Nell'ultimo fine settimana, quattro squadre sono state eliminate a casa, con Team Heretics, Fnatic, Natus Vincere e Team Vitality tutte tornate a casa. Rimangono solo quattro squadre che sono state testa di serie per le partite finali, come mostrato di seguito.

Finale del tabellone superiore - 23 febbraio:



G2 Esports vs. Movistar KOI alle 15:45 GMT/16:45 CET



Semifinale del Lower Bracket - 27 febbraio:



GiantX vs. Karmine Corp alle 16:00 GMT/17:00 CET



Finale del Lower Bracket - 28 febbraio:



Perdente della finale del Upper Bracket vs. Vincitore della Semifinale del Lower Bracket alle 16:00 GMT/17:00 CET



Grande finale - 1 marzo:



Vincitore della finale del Upper Bracket vs. Vincitore della Finale del Lower Bracket alle 16:00 GMT/17:00 CET



Chi pensi arriverà fino in fondo?