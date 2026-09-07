LEC Estate 2026: G2 Esports conquista il biglietto per i Playoff Grand Finals

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Mancano ancora poco meno di due settimane alla fine della stagione 2026 della LEC, dato che la finale dei playoff si terrà solo il 20 settembre. Nonostante ciò accada, il Upper Bracket dell'evento è già giunto al termine, il che significa che due squadre devono ora aspettare due settimane prima di giocare le prossime partite.

Nell'ultimo fine settimana, il Tabellone Superiore si è concluso interamente, con la finale del Tabellone Superiore che ha visto G2 Esports sconfitta Karmine Corp per 3-1. Questo risultato significa che G2 Esports ha già ottenuto un biglietto per la Grand Final, mentre Karmine Corp scende nella finale del Tabellone Inferiore e attende un concorrente.

Di conseguenza, sia G2 Esports che Karmine Corp sono confermati come rappresentanti della LEC ai Mondiali 2026, poiché le due squadre della Grand Final e la sconfitta della finale del Lower Bracket accederanno tutte al prossimo torneo internazionale.

Guardando al prossimo futuro, il prossimo weekend vedrà gran parte del Lower Bracket concludere, con le altre quattro squadre ridotte a una sola superstite, che affronterà Karmine Corp per prima (e garantirà l'altro biglietto per i Mondiali arrivati finora). Per quanto riguarda le partite in programma, date un'occhiata a questa qui sotto.

Quarti di finale del Lower Bracket:



GiantX vs. Natus Vincere alle 16:00 BST/17:00 CEST dell'11 settembre



Team Vitality vs. Movistar KOI alle 16:00 BST/17:00 CEST del 12 settembre



Semifinale del Lower Bracket:



Vincitore dei Quarti di Finale #1 vs. Vincitore dei Quarti di Finale #2 alle 16:00 BST/17:00 CEST del 18 settembre



Finale del Lower Bracket:



Karmine Corp vs. Vincitore della semifinale del Lower Bracket alle 16:00 BST/17:00 CEST del 19 settembre



Gran Finale: