LEC Estate 2026: I playoff si avvicinano, ecco il tabellone

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La fase a gironi si è conclusa nella stagione estiva 2026 della LEC e questo significa che tutti gli occhi sono puntati sui Playoff, che sono di enorme importanza poiché determineranno le tre organizzazioni che rappresenteranno la LEC ai Mondiali 2026. A tal fine, con solo sei squadre qualificate per i Playoff, quattro squadre sono state eliminate, tra cui Fnatic, SK Gaming, Team Heretics e Shifters.

Per quanto riguarda il tabellone dei Playoff, le partite sono estese su diverse settimane e utilizzano un formato a doppia eliminazione, il che significa che la maggior parte delle squadre ha una seconda possibilità a meno che non inizi nel Lower Bracket, di cui ce ne sono due a partire in quel posto. A tal fine, il tabellone è visualizzato qui sotto.

Semifinali Upper Bracket Estive LEC (5 settembre):



Team Vitality vs. G2 Esports alle 11:00 BST/12:00 CEST



Karmine Corp vs. GiantX alle 16:00 BST/17:00 CEST



Finale del Upper Bracket Estivo LEC (6 settembre):



Vincitore di KC/GiantX vs. Vincitore di Vitality/G2 alle 16:00 BST/17:00 CEST



Quarti di finale del Lower Bracket Estivo LEC:



Perdente di KC/GiantX vs. Natus Vincere alle 16:00 BST/17:00 CEST dell'11 settembre



Perdente di Vitality/G2 contro Movistar KOI alle 16:00 BST/17:00 CEST del 12 settembre



Semifinale estiva del Lower Bracket LEC (18 settembre):



Squadre da definire - 16:00 BST/17:00 CEST



Finale finale estiva del Lower Bracket LEC (19 settembre):



Squadre da definire - 16:00 BST/17:00 CEST



Finale estiva LEC (20 settembre):