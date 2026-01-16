LEC ospiterà cinque roadtrip nel 2026

HQ

Il LEC è quasi tornato. La divisione principale EMEA League of Legends inizia domani con la stagione Versus, un evento che stabilirà il precedente per il primo dei cinque totali Roadtrips previsti per la prossima stagione.

Come confermato da Riot Games, possiamo aspettarci molti viaggi in Europa che mostrano il meglio che il competitivo League of Legends ha da offrire. Questo inizierà con il LEC Versus Finals tra il 27 febbraio e il 1° marzo al Olimpic Arena di Badalona, Spagna, seguito poi da opzioni co-organizzate dalle organizzazioni Karmine Corp e Movistar KOI.

Entrambe le squadre ospiteranno un Spring e un Summer Roadtrip, con Movistar KOI che manterrà la sua eredità spagnola per offrire un evento Spring dall'8 al 10 maggio al Madrid Arena nella capitale spagnola, tutto prima dell'evento Summer tra il 4 e il 6 settembre nella stessa sede. Karmine Corp attingerà alle sue radici francesi e presenterà un evento Spring al Les Arenes di Évry-Courcouronnes, appena fuori Parigi tra il 24 e il 26 aprile. L'opzione Summer deve ancora essere confermata, ma una ragionevole ipotesi è che si verificherà anche in Francia.

Infine, anche il Summer Finals si metterà in viaggio. Non abbiamo informazioni precise nemmeno su questo, ma Riot promette "pubblico sold out, un sostegno fragoroso e la possibilità di vivere il meglio degli esports EMEA di LoL."

Parteciperai a qualche LEC Roadtrips nel 2026?