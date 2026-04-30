LEC Primavera 2026: Dopo cinque settimane, tre squadre hanno ottenuto il loro biglietto per i playoff

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Restano solo due settimane di azione nella stagione regolare primaverile LEC 2026, con il prossimo gruppo di azioni previsto per il 2 maggio. Detto questo, si sta rapidamente dipingendo un quadro per i playoff e cosa aspettarci dalle varie squadre e organizzazioni presenti.

Finora, tre squadre hanno già ottenuto il loro biglietto per la fase playoff dopo aver mostrato forti inizi di stagione regolare. Con un record di 6-0, Karmine Corp è passato, così come sia Team Vitality che Natus Vincere, ciascuno con record di 6-1 e 6-2.

Curiosamente, nessuna squadra è ancora stata eliminata, poiché matematicamente anche lo 0-7 Shifters ha ancora una strada per assicurarsi un posto ai playoff, anche se le probabilità sono molto contro di loro. Il prossimo turno di questo fine settimana determinerà molti dei posti finali ai playoff, poiché se Shifters e Team Heretics perdessero una delle loro due partite, saranno eliminati dalla corsa, lasciando solo cinque squadre in lotta per altri tre posti ai playoff.

Allo stesso modo, alcune squadre hanno tutto il tempo per mettere in ordine le proprie partite, dato che G2 Esports hanno ancora quattro partite da giocare, mettendosi in una posizione comoda per controllare il proprio destino. SK Gaming e Fnatic, invece, devono vincere anche le loro ultime partite questo weekend, altrimenti vengono eliminati dalla corsa ai playoff.

Per quanto riguarda gli incontri di questa settimana, potete vederli qui sotto.

Sabato 2 maggio:



Fnatic vs. Team Heretics



Team Vitality vs. SK Gaming



Domenica 3 maggio:



Squadra Eretici vs. Mutanti



G2 Esports vs. Natus Vincere



Lunedì 4 maggio: