LEC Primavera 2026: È stato stabilito il tabellone Playoff a sei squadre

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La fase a gironi del torneo LEC Primavera 2026 è ufficialmente giunta al termine. È stato deciso quale delle sei squadre della lega accederà ai playoff, con quattro squadre che sono state escluse a causa delle prestazioni nella fase a gironi di sette settimane, ovvero Fnatic, SK Gaming, Shifters e Team Heretics.

Tenendo conto di queste informazioni, è stato stabilito il tabellone playoff a sei squadre, con quattro squadre finora inserite nel tabellone superiore e due squadre già in lotta per evitare l'eliminazione nel tabellone inferiore, dove attendono i loro primi concorrenti.

Anche se l'azione inizierà solo il prossimo weekend, con le partite previste per il 24 e 25 maggio, potete vedere le partite d'apertura e il tabellone con la testa di serie completa qui sotto.

Semifinale Upper Bracket #1 - 24 maggio



Team Vitality vs. Movistar KOI alle 16:00 BST/17:00 CEST



Semifinale Upper Bracket #2 - 25 maggio



Karmine Corp vs. G2 Esports alle 16:00 BST/17:00 CEST



Quarti di finale del Lower Bracket #1 - 30 maggio



Natus Vincere vs. Perdente della Semifinale Upper Bracket #1 alle 16:00 BST/17:00 CEST



Quarti di finale del Lower Bracket #2 - 31 maggio