LEC Primavera 2026: G2 Esports si occupa degli affari e vince il torneo

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Tra la raffica di showcase e grandi eventi videoludici che si sono svolti lo scorso fine settimana, ci sono stati anche molti grandi eventi esports che hanno offerto finali di torneo, tra cui la stagione primaverile del League of Legends EMEA Championship.

Le ultime partite dei playoff dell'evento si svolsero e videro le tre squadre rimanenti ridotte fino a quando non fu determinato il vincitore. Per cominciare, si è svolta la finale del Lower Bracket e ha visto Karmine Corp sconfittire facilmente Movistar KOI, con un risultato di 3-0, preparando così una rivinca impressionante in finale, dato che è stato G2 Esports a retrocedere Karmine Corp al tabellone eliminatorio già il 23 maggio.

Poi è arrivata la finale, e nonostante un buon sforzo di Karmine Corp, G2 Esports ha prevalso 3-2, il che significa che la squadra tedesca ha conquistato un altro trofeo LEC per la sua collezione e ha anche conquistato un posto al Mid-Season Invitational e all'Esports World Cup quest'estate. Per la sua partecipazione alle finali, Karmine Corp rappresenterà anche la LEC all'MSI 2026.

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