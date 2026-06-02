LEC Primavera 2026: GiantX eliminato poiché le ultime due partite sono ora decise

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Come abbiamo accennato ieri, la stagione primaverile 2026 della LEC si concluderà questo prossimo fine settimana, quando si giocheranno le ultime due partite. Ora conosciamo anche le ultime tre squadre che rimangono in gioco nell'evento, dato che ieri si è giocato il penultimo del torneo, con una squadra che ha avanzato e l'altra che è tornata a casa.

Dopo una prestazione piuttosto convincente, Karmine Corp ha eliminato GiantX per 3-0, il che significa che la corsa al torneo della seconda squadra è giunta al termine, mentre la prima ora ha la possibilità di affrontare Movistar KOI nella finale del Lower Bracket per il diritto di affrontare G2 Esports nella finale.

Detto questo e le due finali che si giocheranno questo prossimo fine settimana, ecco le partite disponibili.

Finale del Lower Bracket



Movistar KOI vs. Karmine Corp alle 16:00 BST/17:00 CEST del 6 giugno



Finale



G2 Esports vs. Vincitore di KOI/GiantX alle 16:00 BST/17:00 CEST del 7 giugno



Il vincitore dell'intero evento otterrà un posto per l'Invitational di metà stagione e un biglietto per la Coppa del Mondo Esports, mentre il secondo classificato otterrà solo un biglietto MSI. G2 Esports, di default essendo il primo partecipante alla Grand Final, ha conquistato uno dei due posti MSI, con la vittoria del torneo e il biglietto EWC ora nel mirino.