LEC Primavera 2026: Team Vitality e Natus Vincere eliminati, rimangono solo quattro squadre

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Siamo agli ultimi momenti della stagione primaverile 2026 della LEC, dato che restano solo tre partite da giocare nel torneo, con ogni partita che elimina una squadra e alla fine determina il vincitore. Al momento, le ultime due partite si giocheranno nel prossimo weekend (6-7 giugno), ma oggi resta un'ultima partita, per eliminare un'altra squadra e determinare la rosa che passerà ad affrontare Movistar KOI nella finale del Lower Bracket.

Tenendo questo a mente, potete vedere il calendario della partita di oggi e delle partite di questo weekend.

Semifinale Lower Bracket (1 giugno)



Karmine Corp vs. GiantX alle 16:00 BST/17:00 CEST



Finale del Lower Bracket (6 giugno)



Movistar KOI vs. Vincitore di KC/GiantX alle 16:00 BST/17:00 CEST



Finale finale (7 giugno)



G2 Esports vs. Vincitore della finale del Lower Bracket alle 16:00 BST/17:00 CEST



Va anche detto che lo scorso fine settimana hanno eliminato altre due squadre, poiché sia Natus Vincere che Team Vitality hanno perso nelle rispettive partite del lower bracket in modo convincente per 3-1 e 3-0.

Chi pensi vincerà la LEC Primavera 2026? Vale la pena ricordare che il vincitore si qualifica sia per la MSI 2026 che per la Coppa del Mondo Esports 2026, mentre il secondo classificato conquista solo uno slot MSI.