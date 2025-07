L'economia cinese resiste ai dazi di Trump per superare le aspettative

HQ

L'economia cinese ha battuto le aspettative ed è riuscita a crescere oltre le previsioni nonostante i dazi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e una prolungata stagnazione del mercato immobiliare del paese. Secondo gli ultimi dati ufficiali (tramite la BBC), l'economia cinese è cresciuta del 5,2% nei tre mesi precedenti alla fine di giugno.

Gli economisti prevedono che la seconda economia più grande del mondo crescerà del 5,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Sebbene inferiore al trimestre precedente, sembra che la Cina abbia resistito a gran parte della tempesta che il 2025 ha gettato su di essa finora.

L'Ufficio nazionale di statistica cinese ha affermato che l'economia "ha resistito alle pressioni e ha ottenuto un miglioramento costante nonostante le sfide". La crescita economica è stata sostenuta da un'espansione del 6,4% nel settore manifatturiero, con anche il settore dei servizi cinese che ha guadagnato.

La crescita della vendita al dettaglio è rallentata e i dati ufficiali indicano un calo dei prezzi delle nuove case in Cina, con l'industria immobiliare del paese che continua a lottare. Nonostante ciò, le previsioni degli economisti rimangono in qualche modo imprecise per quanto riguarda gli effetti dei dazi sull'economia cinese, che si dimostra altamente resiliente.