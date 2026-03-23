L'economia ucraina è cresciuta dell'1,8% nel 2025 nonostante la guerra

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L'economia ucraina è cresciuta dell'1,8% nel 2025, raggiungendo 209,7 miliardi di dollari di PIL nominale, secondo dati del Fondo Monetario Internazionale e statistiche nazionali.

La crescita è stata in gran parte trainata dal consumo privato, che ha dato il contributo maggiore all'attività economica complessiva. La spesa delle famiglie è aumentata del 7,5%, mentre anche il consumo pubblico è aumentato, supportato da una politica fiscale flessibile durante il periodo di guerra.

Il PIL pro capite è salito a 6.382 dollari, rispetto ai 5.719 del 2024, riflettendo una ripresa graduale nonostante il conflitto in corso con la Russia.

Anche gli investimenti si sono rafforzati, con la formazione di capitale fisso in aumento del 10,9%, in particolare nella difesa e nell'agricoltura. Tuttavia, le esportazioni sono rimaste un freno alla crescita a causa di raccolti più deboli, ridotta domanda industriale e carenze energetiche, mentre le importazioni sono aumentate per supportare le esigenze di difesa e le riparazioni infrastrutturali.

La Banca Nazionale Ucraina prevede che la ripresa continuerà nel 2026, con un'ulteriore previsione di espansione dell'1,8%, supportata da sforzi di ricostruzione, aumento degli investimenti e una maggiore integrazione europea.

Tuttavia, le prospettive restano molto incerte, con la traiettoria della guerra, la dipendenza da finanziamenti esterni e una più ampia instabilità geopolitica che rappresentano rischi significativi per una crescita sostenuta.