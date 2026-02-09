L'Ecuador sorprende l'Australia, vincitrice di Coppa Davis per 28 volte, al primo turno delle qualificazioni

HQ

L'Australia, storicamente la seconda migliore nazione in Coppa Davis, con 28 titoli, solo dietro agli USA con 32, subì una delle sue peggiori umiliazioni in Coppa Davis, venendo sconfitta al primo turno delle qualificazioni dall'Ecuador, 3-1. Gonzalo Escobar e Diego Hidalgo hanno sconfitto Rinky Hijikata e Jordan Thompson 7-6(5) 6-4 nel decisivo doppio, dopo che Alvaro Guillen Meza ha sconfitto Hijikata e Andrés Andrade, classificato 257 al mondo, ha sorpreso James Duckworth, 86° al mondo.

Il miglior giocatore australiano Alex De Minaur, ottavo al mondo, era assente dalla squadra australiana che ha giocato in terra battuta a Quito, dato che a partire da domani giocherà il Rotterdam Open. L'Ecuador, senza un giocatore tra i primi 200, affronterà la Gran Bretagna nel secondo turno delle qualificazioni a settembre.

Questa è la più grande delusione per il capitano australiano Lleyton Hewitt, che è alla guida della squadra da dieci anni e ha raggiunto le finali consecutive nel 2022 e 2023 e le semifinali nel 2024. Tuttavia, l'Australia non è riuscita a entrare nelle finali 6 lo scorso anno. Nonostante sia la seconda nazione più premiata, l'Australia ha vinto solo una Coppa Davis in questo secolo, nel 2007.