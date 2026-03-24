L'editore annulla l'uscita del romanzo horror a causa delle affermazioni sull'IA

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Hachette, un editore di libri, avrebbe dovuto pubblicare negli Stati Uniti negli Stati Uniti il romanzo horror di Mia Ballard Shy Girl, ma ora non è più così. Secondo la BBC, anche la versione britannica, uscita a novembre, sarà interrotta.

Shy Girl era originariamente un libro autopubblicato a febbraio 2025, poi è stato pubblicato completamente nel Regno Unito a novembre 2025.

La cancellazione avviene a causa delle preoccupazioni che l'IA sia stata usata per aiutare a scriverlo. Ballard ha negato di aver usato l'IA per scrivere il libro, ma d'altra parte ha detto al New York Times che una conoscente che aveva assunto per curare la versione originale autopubblicata del romanzo aveva usato l'IA. Anche Ballard sta intraprendendo azioni legali.

Il New York Times (che ha riportato per primo la storia) ha dichiarato che il romanzo di Ballard "sembra essere il primo romanzo commerciale di una grande casa editrice ad essere stato ritenuto su prove dell'uso dell'IA".

Probabilmente era solo questione di tempo prima che succedesse qualcosa del genere. E sembra che ora sia così.