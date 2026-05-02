L'editore di conservazione dei giochi SNEG co-fonda sul motivo per cui i titoli ripubblicati dovrebbero puntare sia a Steam che a GOG

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Recentemente, il publisher boutique SNEG ha riportato su Steam una serie di vecchi giochi Warhammer, alcuni dei quali sono stati lanciati per la prima volta sulla piattaforma con la creazione dell'etichetta Warhammer Classics. Alcuni di questi giochi erano disponibili su altre piattaforme da tempo, quindi non abbiamo potuto resistere a chiedere ai co-fondatori di SNEG Artem Shchuiko e Oleg Klapovskiy cosa offra un'uscita Steam rispetto ad altri marketplace.

"Steam è la piattaforma di gioco definitiva per milioni di giocatori in tutto il mondo. Per molti di loro, è il luogo dove scoprire e acquistare giochi. Alcuni di quei giocatori potrebbero non aver mai usato piattaforme come GOG, anche se hanno forti ricordi di questi vecchi titoli e li rivisiterebbero volentieri," ci ha detto Klapovskiy.

"Una versione su Steam dà a questi giochi accesso a un pubblico molto più ampio. Questo include i giocatori più anziani che tornano a qualcosa che amavano, ma anche quelli più giovani che potrebbero scoprire questi classici per la prima volta e vedere da dove provengono molte idee e meccaniche moderne," ha proseguito.

Klapovskiy ha lavorato in realtà in GOG fino alla fondazione di SNEG nel 2020. Da allora, l'azienda ha collaborato con grandi nomi, riportando le loro proprietà intellettuali sotto i riflettori attraverso giochi classici ripubblicati, gettati su Steam dove la maggior parte degli occhi e dei portafogli è rivolta ai giocatori PC. Per chi preferisce la propria libreria su un unico account centralizzato, è molto comodo avere tutti questi giochi su Steam, ma GOG ha ancora molti classici aggiornati che non puoi far girare altrettanto bene da altri negozi, poiché si presenta come il luogo dove andare per i titoli più vecchi.

Leggi la nostra intervista completa per maggiori informazioni su Warhammer Classics qui.